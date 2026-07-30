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छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देगी कांग्रेस: गौरव पांडेय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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नगर पंचायत चरवा में कांग्रेस ने 'छात्रों की गूंज' अभियान के तहत हस्ताक्षर अभियान चलाया। जिलाध्यक्ष गौरव पांडेय ने कहा कि वर्तमान सरकार छात्रों की शिक्षा और भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर छात्रों की समस्याओं को उठाने की आवश्यकता है।

छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देगी कांग्रेस: गौरव पांडेय
छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देगी कांग्रेस: गौरव पांडेय

नगर पंचायत चरवा स्थित आदर्श ग्रामसभा इंटर कॉलेज में गुरुवार को कांग्रेस के ‘छात्रों की गूंज’ अभियान के तहत हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष गौरव पांडेय ने कहा कि छात्र देश का भविष्य हैं, लेकिन मौजूदा सरकार उनकी शिक्षा और भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक, परीक्षाओं में धांधली, महंगी शिक्षा और बढ़ती बेरोजगारी से युवाओं के सपने प्रभावित हो रहे हैं। गौरव पांडेय ने बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आह्वान पर चलाए जा रहे इस राष्ट्रव्यापी अभियान का उद्देश्य छात्रों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाना और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है।

उन्होंने छात्रों से एकजुट होकर अपने अधिकारों की लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने का आह्वान किया। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष दीपक पांडेय, उदय यादव, सुरेंद्र शुक्ला, भुलई सरोज, सचिन पांडेय, विनोद पांडेय, निक्की पांडेय, विपिन पाल, अमित पांडेय, कैलाश केसरवानी, गुलजारी केसरवानी, अनिल केसरवानी, आर्यन कुमार, रामसिंह यादव, भारत यादव, प्रवीण कुमार, हरिश्चंद्र सिंह, विपिन त्रिपाठी, राकेश पाल समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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