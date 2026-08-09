हल्द्वानी से खरगे की हुंकार, ‘कांग्रेस लाओ, बदलाव लाओ’

कांग्रेस ने हल्द्वानी में मिशन-2027 का चुनावी शंखनाद किया। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भाजपा पर भ्रष्टाचार, रोजगार, और महंगाई जैसे मुद्दों पर हमले किए। उन्होंने युवाओं को रोजगार देने और अग्निवीर योजना खत्म करने का वादा किया। रैली में कार्यकर्ताओं से 2027 के लिए जुटने का आह्वान किया गया।

मोहन भट्ट हल्द्वानी। कांग्रेस ने शनिवार को हल्द्वानी के रामलीला मैदान से उत्तराखंड की सत्ता में वापसी के लिए मिशन-2027 का चुनावी शंखनाद कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भारी भीड़ के बीच करीब 45 मिनट के भाषण में भाजपा सरकार पर रोजगार, पेपर लीक, अग्निवीर, भ्रष्टाचार, शिक्षा-स्वास्थ्य, पुरानी पेंशन और महंगाई समेत कई मुद्दों पर हमला बोला। उनका सबसे सीधा राजनीतिक संदेश था-‘अब उत्तराखंड से भाजपा को विदा करने का वक्त आ गया है।’

रोजगार के मोर्चे पर सीधा हमला खरगे ने युवाओं के मुद्दे को अपने भाषण के केंद्र में रखा। उन्होंने दावा किया कि देश में करीब 30 लाख सरकारी पद खाली हैं, लेकिन उन्हें भरा नहीं जा रहा। सवाल उठाया कि जब युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा तो विकसित भारत का लक्ष्य कैसे पूरा होगा। उन्होंने उत्तराखंड में खाली सरकारी पदों पर भर्ती और योग्यता के आधार पर रोजगार देने का भरोसा दिलाया।

मोदी-शाह को बहस की चुनौती नीट और पेपर लीक के मुद्दे पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को संसद में बहस की चुनौती दी। कहा कि बार-बार प्रश्नपत्र लीक होने से छात्र परेशान हैं और आंदोलन करने पर उनकी आवाज दबाने के बजाय सरकार को पेपर लीक करने वालों पर कार्रवाई करनी चाहिए।

अग्निवीर और ओपीएस पर भी बड़ा दांव कांग्रेस अध्यक्ष ने युवाओं और पूर्व सैनिकों से जुड़े मुद्दों को भी चुनावी एजेंडे में प्रमुखता से रखा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो अग्निवीर योजना खत्म कर नियमित सैन्य भर्ती की व्यवस्था की जाएगी। वहीं कर्मचारियों को साधने के लिए हिमाचल की तर्ज पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने का वादा दोहराया।

‘डबल इंजन’ पर तंज, ई-20 पर भी वार खरगे ने भाजपा के ‘डबल इंजन’ सरकार के दावे पर तंज कसते हुए कहा कि जब सरकार का इंजन ही फेल हो तो विकास कैसे होगा। उन्होंने ई-20 पेट्रोल को लेकर भी केंद्र पर निशाना साधा और कहा कि इसका असर आम आदमी की बाइक, स्कूटर और कार तक पड़ रहा है। सरकारी विज्ञापनों में जनता के टैक्स के पैसे के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए।

‘वाशिंग मशीन’ से लेकर चंदा चोरी तक भाजपा को घेरा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर खरगे ने भाजपा पर तीखा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन नेताओं पर भाजपा पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है, बाद में उन्हीं नेताओं को पार्टी में शामिल कर लिया जाता है। तंज कसते हुए कहा कि भाजपा की ‘वाशिंग मशीन’ में जाने के बाद भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे नेता साफ हो जाते हैं।

उन्होंने केदारनाथ, बदरीनाथ और राम मंदिर जैसे धार्मिक मुद्दों का भी जिक्र करते हुए भाजपा पर आस्था को राजनीति से जोड़ने का आरोप लगाया। साथ ही सरकारी σχολों और गरीब बच्चों की शिक्षा का मुद्दा उठाते हुए बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था का भरोसा दिया।

कुमाऊं में 11 से मिशन-29 तक पहुंचने का संदेश रैली का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश कुमाऊं की 29 विधानसभा सीटों को लेकर रहा। 2022 के विधानसभा चुनाव में कुमाऊं क्षेत्र में कांग्रेस के हिस्से में 11 सीटें आई थीं। अब पार्टी नेतृत्व हल्द्वानी की रैली के जरिए इस आंकड़े को पूरी तरह बदलने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ने का संदेश देता दिखा। अल्मोड़ा में राहुल गांधी के कार्यक्रम के बाद हल्द्वानी में खरगे की रैली को इसी चुनावी अभियान की अगली कड़ी के रूप में देखा जा रहा है।

खरगे के भाषण के प्रमुख वार - रोजगार उत्तराखंड में खाली सरकारी पदों पर भर्ती और युवाओं को रोजगार देने का वादा।

- अग्निवीर कहा- कांग्रेस सत्ता में आई तो अग्निवीर योजना खत्म कर नियमित सैन्य भर्ती की जाएगी।

- पुरानी पेंशन हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में ओपीएस लागू करने का ऐलान।

- पेपर लीक छात्रों के प्रदर्शन का मुद्दा उठाया, पेपर लीक करने वालों पर कार्रवाई की मांग।

- डबल इंजन भाजपा के डबल इंजन सरकार के दावे पर सवाल, विकास के दावों को घेरा।

- ई-20 पेट्रोल ई-20 को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना, आम लोगों के वाहनों पर असर का आरोप।

- भ्रष्टाचार भाजपा पर भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने और ‘वाशिंग मशीन’ से साफ करने का आरोप।

- सरकारी स्कूल सरकारी स्कूल बंद होने का मुद्दा उठाकर सरकार पर गरीबों के बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप।

- कांग्रेस का विजन युवाओं को रोजगार, किसानों को सम्मान, महिलाओं को सुरक्षा और बेहतर शिक्षा-स्वास्थ्य का भरोसा।

- चुनावी संदेश हल्द्वानी से कांग्रेस के चुनावी अभियान की शुरुआत का संदेश, जनता से ‘कांग्रेस लाओ’ का आह्वान।

शक्ति प्रदर्शन के साथ कांग्रेस ने दिया एकजुटता का संदेश हल्द्वानी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की हल्द्वानी सभा सिर्फ जनसभा नहीं, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखी जा रही है। रामलीला मैदान में जुटी भीड़ के बीच खरगे ने जहां केंद्र और राज्य सरकार पर एक साथ हमला बोला, वहीं कांग्रेस संगठन को चुनावी तैयारी के लिए एकजुट होने का संदेश भी दिया।

खरगे ने अपने भाषण में स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों का ऐसा मेल बनाया, जिससे सीधे युवा, कर्मचारी, किसान, महिलाएं और आम उपभोक्ता राजनीतिक विमर्श में जुड़ते नजर आए। रोजगार और पेपर लीक से लेकर अग्निवीर और पुरानी पेंशन तक उन्होंने ऐसे मुद्दे उठाए, जो उत्तराखंड की राजनीति में लगातार चर्चा में हैं। राजनीतिक तौर पर सबसे अहम संदेश उनका यह रहा कि हल्द्वानी को कांग्रेस के सत्ता परिवर्तन अभियान की शुरुआत का केंद्र बनाया जाए। उन्होंने बार-बार जनता से कांग्रेस को वापस लाने की अपील की और ‘कांग्रेस लाओ’ का नारा लगाकर सभा को चुनावी रंग दिया।

​'आपके साथ भाग नहीं सकता, पर हाथ पकड़कर आगे बढूंगा'

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने हल्द्वानी रैली में खुद को उत्तराखंड का मुरीद बताया। 1973 में किए पन्त विश्वविद्यालय के दौरे का जिक्र कर कहा कि मुझे तभी से उत्तराखंड काफी पसंद है। ​खरगे ने कहा कि यहां के लोग काफी सभ्य और सभी के लिए आदर्श हैं। यह देवभूमि होने के साथ वीरों की भी भूमि है। यहां के लोगों ने देश के लिए लड़ने के साथ उसकी हिफाजत करने और आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सेना में यहां की दो रेजिमेंट हैं, जिससे पूरे देश में उत्तराखंड का नाम है। सरकार पर तीखे हमले करने के बाद उन्होंने अपनी उम्र का हवाला देते हुए खुद को युवाओं से थोड़ा स्लो बताया, वहीं यह भी कहा कि आपके साथ दौड़ तो नहीं सकता, लेकिन आपका हाथ पकड़कर आगे बढूंगा।

​शायरी सुनाकर भावुक अपील

खरगे ने अपने भाषण के अंत में शायरी सुनाकर जनता से भावुक अपील भी की। उन्होंने कहा, 'अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, कमल के फूल मुरझाने लगे हैं'। उन्होंने कहा कि बदलाव लाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा।