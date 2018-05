कर्नाटकः कांग्रेस-जेडीएस की बैठक आज, स्पीकर और डिप्टी सीएम के नाम पर होगा फैसला

कर्नाटक में कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन सरकार के गठन का फार्मूला तैयार हो गया है। सूत्रों के मुताबिक जेडीएस ने कांग्रेस को उपमुख्यमंत्री पद देने की पेशकश की है। अब कुमारस्वामी मंत्रिमंडल में उपमुख्यमंत्री कौन होगा इस पर आज फैसला होगा। दोनों दलों के नेता आज बेंगलुरु में मिलेंगे। वहीं बैठक में शामिल होने से पहले कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता स्पीकर का चुनाव करना है।

खड़गे ने कहा कि पहले स्पीकर का चुनाव होगा, फिर हम विश्वास मत प्राप्त करेंगे। बाकी नामों पर इसके बाद ही फैसला लिया जाएगा।

