नियुक्ति पर रारः कर्नाटक प्रोटेम स्पीकर के विरोध में सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस-जेडीएस, सुनवाई आज

कर्नाटक में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। जेडीएस और कांग्रेस पार्टी के वकीलों ने शुक्रवार देर शाम सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने अपील को स्वीकार कर लिया है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुबह 10:30 बजे सुनवाई होगी।

अपील पर सुनवाई तीन जजों की बेंच करेगी। इस अपील में कांग्रेस के वकील देवदत्त कामत की ओर से कहा गया है कि केजी बोपैया का प्रोटेम स्पीकर के तौर पर नियुक्ति गलत है। अपील में कहा गया है कि इस मामले में एक कनीय विधायक की नियुक्ति असंवैधानिक है। इस मामले में परंपरा के अनुसार वरिष्ठता का ख्याल रखा जाना चाहिए था।

Hearing in Congress-JD(S) plea regarding appointment of pro tem speaker: Petition states Court should pass appropriate orders directing that voting in floor test has to be carried out by division by segregating MLAs supporting & opposing the Motion in different lobbies of House.