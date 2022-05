कांग्रेस अपडेट: महंगाई के खिलाफ आंदोलन की तैयारी, इस्तीफों के बीच विदेश यात्रा पर राहुल गांधी

कांग्रेस पार्टी महंगाई के खिलाफ अगले महीने से 'जन जागरण आंदोलन' के दूसरे चरण की शुरुआत करने जा रही है। अब खबर है कि पार्टी इस आयोजन को 2 अक्टूबर से शुरू हो रही भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत के तौर पर राज्यों में ले जाने की उम्मीद कर रही है। वहीं, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कैंब्रिज यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के आयोजन में भाग लेने लंदन के लिए रवाना हो चुके हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आंदोलन के पिछले चरण के मद्देनजर यह देखा जाना बाकी है कि दूसरा दौर कैसा प्रदर्शन करता है। इधर, पार्टी 3000 किमी की भारत यात्रा में समान विचारधारा वाले नागरिक संगठनों को शामिल करना चाह रही है। राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा गांधी जयंती से शुरू कर रहे हैं।

उदयपुर शिविर पर चर्चाओं का दौर जारी

राजस्थान के उदयपुर में हुए तीन दिवसीय चिंतन शिविर में 430 नेता ही शामिल हो सके थे। इस दौरान कई बड़े नाम कार्यक्रम से छूट गए थे ऐसे सोनिया गांधी औऱ राहुल जल्दी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्षों और राज्यों में कुछ मंत्रियों समेत कई नेताओं को उदयपुर घोषणापत्र की जानकारी देंगें। उदयपुर में लिए गए फैसले के अनुसार, गांधी जल्दी एक टास्क फोर्स गठित कर सकते हैं, जो नव संकल्प को मजबूती से लागू करने का काम करेगी।

राहुल गांधी का विदेश दौरा

राहुल गुरुवार को कैंब्रिज यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधन देने के लिए लंदन रवाना हो गए हैं। AICC पदाधिकारी ने कहा कि वह 'India at 75', the challenges and way ahead for a resilient-modern India विषय पर 23 मई को अपनी बात रखेंगे। इस दौरान वह भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात करेंगे।

खास बात है कि राहुल का यह विदेश दौरा ऐसे समय पर आया है, जब पार्टी बड़े नेताओं के इस्तीफों का सामना कर रही है। हाल ही में गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहे हार्दिक पटेल और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष रहे सुनील जाखड़ ने पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। साथ ही खबरें हैं कि कई और नेता भी इस्तीफा दे सकते हैं।