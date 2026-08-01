विधानसभा चुनाव से पहले सतह पर आई पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी
अपडेट नोट-- इंट्रो में संशोधन किया गया है --चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थन में
पटियाला, एजेंसी। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की अंदरूनी कलह एक बार फिर खुलकर सामने आई। पटियाला में आयोजित जिला कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के संबोधन के बीच पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थन में नारेबाजी हुई, जिससे कुछ देर के लिए कार्यक्रम बाधित हो गया। इस दौरान कांग्रेस के पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। वडिंग के भाषण शुरू करते ही चन्नी के समर्थकों ने चरणजीत सिंह चन्नी जिंदाबाद, चन्नी तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के और चन्नी लियाओ, पंजाब बचाओ जैसे नारे लगाने शुरू कर दिए। इस कारण कार्यक्रम में थोड़ी देर के लिए बाधा पड़ी। वडिंग ने बार-बार कार्यकर्ताओं से अनुशासन बनाए रखने और बैठक जारी रखने देने की अपील की।
राज्य कांग्रेस के अंदरूनी मामलों
यह घटना राज्य कांग्रेस के भीतर जारी गुटबाजी के बीच हुई है, जबकि पार्टी नेतृत्व बार-बार यह कह रहा है कि 2027 के पंजाब चुनावों से पहले संगठनात्मक एकता को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं के एक समूह ने कहा कि कांग्रेस को अभी पंजाब में जनता का अच्छा समर्थन मिल रहा है, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि संगठनात्मक फैसले लेते समय पार्टी कार्यकर्ताओं की इच्छाओं को नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है।
कार्यकर्ताओं की चिंताएँ
नाभा के पार्टी कार्यकर्ता संजीव कुमार ने कहा कि कांग्रेस को पंजाब में और प्रयोग करने से बचना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि भविष्य में ऐसे फैसलों का पार्टी की चुनावी संभावनाओं पर बुरा असर पड़ा था।
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