कांग्रेस नेता शिवकुमार से तिहाड़ में मिलने पहुंचीं सोनिया गांधी

कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी बुधवार को पार्टी नेता और कनार्टक के पूर्व मंत्री डी.के. शिवकुमार से तिहाड़ जेल में मुलाकात करने पहुंचीं।

शिवकुमार को ईडी ने धनशोधन के एक मामले में तीन सितंबर को गिरफ्तार किया था। उनकी जमानत याचिका अदालत में लंबित है और ईडी की जांच जारी है।

Delhi: Congress interim President Sonia Gandhi arrives at Tihar Jail to meet Congress leader DK Shivakumar, who is currently lodged in the jail under judicial custody in connection with a money laundering case. pic.twitter.com/M3mtlxXmZZ