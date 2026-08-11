रचनात्मक कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित करेंगे खरगे
कांग्रेस का ‘रचनात्मक कांग्रेस प्रकोष्ठ’ दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित करेगा। अध्यक्ष संदीप दीक्षित ने जानकारी दी कि इस अधिवेशन में कई वरिष्ठ नेता और देशभर के कार्यकर्ता भाग लेंगे। शिक्षा, सामाजिक और आर्थिक न्याय, बेरोजगारी और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी।
कांग्रेस का ‘रचनात्मक कांग्रेस प्रकोष्ठ’ गठन के बाद पहली बार दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन करेगा। रचनात्मक कांग्रेस के अध्यक्ष संदीप दीक्षित ने कहा कि बुधवार से शुरू होने वाले अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में देश भर के कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित के अनुसार दो दिन तक चलने वाले इस राष्ट्रीय अधिवेशन में शिक्षा, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, बेरोजगारी और पर्यावरण सहित समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। संदीप दीक्षित ने कहा कि रचनात्मक कांग्रेस एक ऐसा मंच है जहां सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषयों को उठाने वाले लोग एक साथ आ सकते हैं।
उन्होंने कहा कि अधिवेशन में उन सभी लोगों के साथ संवाद किया जाएगा जो लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और जमीन से जुड़कर काम कर रहे हैं। अधिवेशन में देशभर से प्रतिनिधि शामिल होंगे। पहले दिन करीब 400 और दूसरे दिन करीब 600 प्रतिनिधियों की अधिवेशन में शामिल होने की उम्मीद है। संदीप दीक्षित ने बताया कि दूसरे दिन पहले दिन हुई चर्चा की समीक्षा होगी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे अपनी बात रखेंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे और लोगों के साथ संवाद करेंगे। पार्टी के कई दूसरे नेता भी देश भर से आए प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे।
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