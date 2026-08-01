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बाल गंगाधर तिलक के विचारों को अपनाना जरूरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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कानपुर में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर कांग्रेसियों ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पवन गुप्ता ने कहा कि तिलक ने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने तिलक के विचारों को अपनाने पर जोर दिया, जिससे समाज और राष्ट्र के निर्माण में मदद मिलेगी।

बाल गंगाधर तिलक के विचारों को अपनाना जरूरी

कानपुर। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर कांग्रेसियों ने श्रद्धांजलि दी। शनिवार को तिलक हॉल में नगर कांग्रेस की ओर से आयोजित श्रद्धांजलि सभा में अध्यक्ष पवन गुप्ता ने कहा कि तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। उनके विचारों और आदर्शों को अपनाकर समाज और राष्ट्र के निर्माण में योगदान देना चाहिए। निजामुद्दीन खान, महेंद्र भदौरिया, ध्रुव नारायण तिवारी, आरके जगत, पदम मिश्रा, उपेंद्र यादव, प्रदीप निगम, अमिताभ दत्त मिश्रा आदि रहे।

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