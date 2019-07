सोनभद्र जाने पर अड़ी प्रियंका, समर्थन में पहुंचे टीएमसी प्रतिनिधमंडल को पुलिस ने रोका

सोनभद्र फायरिंग में दस लोगों की हत्या के बाद उनके परिजनों से मिलने पर अड़ी कांग्रेस महासचिव प्रियंका शुक्रवार से ही चुनार गेस्ट हाउस में धरने पर बैठी है। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठकी प्रियंका ने कहा कि अब तक 24 घंटे हो चुके हैं। मैं यहां से तब तक नहीं हटूंगी जब तक हमें सोनभद्र फायरिंग केस के पीड़ितों को मिलने की इजाजत नहीं दी जाती है।

Mirzapur: Congress General Secretary Priyanka Gandhi Vadra & party workers continue to sit on dharna at Chunar Guest House. She says, "It has been 24 hours. I am not going to leave until & unless I am allowed to meet the victims of Sonbhadra's firing case." pic.twitter.com/mXVDBxutma