उन्नाव रेप पीड़िता एक्सीडेंट पर प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को ट्वीट कर कही ये बात

उन्नाव (Unnao) रेप पीड़िता के साथ रविवार को रायबरेली में हुए रोड एक्सीडेंट के मामले में अब राजनीतिक दलों के नेता भी कूद पड़े हैं, और भारतीय जनता पार्टी के विधायक और रेप के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को बीजेपी पर सीधा हमला बोलते हुए पूछा कि आखिर क्यों बीजेपी विधायक और रेप के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोगों को 'राजनीतिक शक्ति का संरक्षण' दिया जा रहा है जबकि पीड़ित अपने जीवन के लिए अकेले संघर्ष कर रहे हैं।

प्रियंका गांधी का यह ट्वीटर सेंगर और उसके अन्य 9 सहयोगियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद किया गया है। उन्नाव रेप पीड़िता के परिवार ने रविवार को हुए कार हादसे को एक साजिश बताया है, जिसमें पीड़िता की हालत गंभीर बनी हुई है, वे वेंटिलेटर पर है जबकि उसके परिवार के सदस्यों ने इस हादसे में दम तोड़ दिया।

प्रियंका ने अपने ट्वीट के साथ में एफआईआर के एक हिस्सा को भी अटैच कर ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा- “क्यों कुलदीप सेंगर जैसे लोगों को राजनीति शक्ति का संरक्षण दिया जाता है और पीडितों को अपने जीवन के अकेले संघर्ष करने छोड़ दिया जाता है।”

