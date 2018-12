कांग्रेस ने मनाया 134वां स्थापना दिवस, राहुल और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने काटा केक

कांग्रेस के 134वें स्थापना दिवस के मौके पर शुक्रवार को पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने ध्वजारोहण किया और केक काटकर जश्न मनाया। गांधी वरिष्ठ नेताओं के साथ पार्टी मुख्यालय पहुंचे और पार्टी के ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल हुए। ध्वजारोहण कार्यक्रम के बाद गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ मिलकर केक काटा।

कांग्रेस के स्थापना दिवस कार्यक्रम के मौके पर पार्टी के कोषाध्यक्ष अहमद पटेल, वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा, संगठन महासचिव अशोक गहलोत तथा कई अन्य नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम के बाद अहमद पटेल ने ट्वीट कर कहा, ''133 साल पहले आज ही के दिन दुनिया का सबसे बड़ा जनांदोलन शुरू हुआ था। इसके बाद से यह आंदोलन राष्ट्र निर्माण के प्रति खुद को समर्पित रखे हुए है।"

उन्होंने कहा, ''इतिहास गवाह है कि जिन्होंने भी इस आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की वे खुद इतिहास बन गए। यह आंदोलन कांग्रेस है।''

Delhi: Congress President Rahul Gandhi at party HQ on #CongressFoundationDay pic.twitter.com/0QPlKIjsdS

Delhi: Former PM Dr.Manmohan Singh and Congress President Rahul Gandhi cut a cake on #CongressFoundationDay pic.twitter.com/n5OimcDvC7