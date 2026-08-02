छात्र आंदोलन की घटनाओं की निष्पक्ष हो जांच

पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। छात्र आंदोलन के दौरान छात्रों के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार एवं गिरफ्तारी की घटनाओं के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गठित फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने पूर्णिया का दौरा कर विभिन्न पक्षों से मुलाकात की तथा घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों एवं साक्ष्यों का संकलन किया। प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. रागिनी नायक, बिहार विधानसभा सदस्य मनोज विश्वास, कांग्रेस लीगल टीम की सदस्य सुश्री चितवन गोदारा तथा भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव श्रीकृष्ण हरि शामिल थे। दौरे के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने सर्वप्रथम जिलाधिकारी एवं एसडीपीओ से मुलाकात कर छात्र आंदोलन के दौरान घटित घटनाओं, प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई तथा उससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की। इसके उपरांत प्रतिनिधिमंडल ने आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होकर रिहा किए गए छात्रों के घर जाकर उनसे एवं उनके परिजनों से मुलाकात की और घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के पूर्णिया दौरे के लिए पूर्णिया जिला कांग्रेस कमेटी (अर्बन) के अध्यक्ष कुमार आदित्य को स्थानीय समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उनके समन्वय में प्रतिनिधिमंडल के प्रशासनिक अधिकारियों, प्रभावित छात्रों, उनके परिजनों तथा अन्य संबंधित पक्षों के साथ बैठक एवं संवाद का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान कुमार आदित्य प्रतिनिधिमंडल के साथ मौजूद रहे तथा स्थानीय परिस्थितियों एवं घटनाक्रम की पृष्ठभूमि से कमेटी को विस्तारपूर्वक अवगत कराया.

छात्र-छात्राओं से संवाद:

इसके पश्चात प्रतिनिधिमंडल ने छात्रावास का भी दौरा किया, जहां छात्र-छात्राओं से संवाद किया गया। विद्यार्थियों ने आंदोलन से पूर्व एवं आंदोलन के दौरान उन्हें जिन कठिनाइयों, दबावों एवं अन्य परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, उन्हें विस्तारपूर्वक प्रतिनिधिमंडल के समक्ष रखा। प्रतिनिधिमंडल ने सभी पक्षों की बात गंभीरता से सुनी तथा उपलब्ध तथ्यों, दस्तावेजों एवं अन्य साक्ष्यों का संकलन किया। इस अवसर पर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. रागिनी नायक ने कहा कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने प्रशासन, छात्रों, उनके परिजनों तथा अन्य संबंधित पक्षों से प्राप्त तथ्यों एवं बयानों का निष्पक्ष एवं गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया है। उन्होंने कहा कि सभी दस्तावेजों, उपलब्ध साक्ष्यों तथा प्रत्यक्ष रूप से दर्ज किए गए बयानों के आधार पर एक विस्तृत एवं तथ्यपरक रिपोर्ट तैयार कर कांग्रेस नेतृत्व को सौंपी जाएगी, ताकि पूरे घटनाक्रम का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जा सके। डॉ. नायक ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लोकतांत्रिक मूल्यों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा छात्रों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के प्रति सदैव प्रतिबद्ध है। यदि जांच में छात्रों के साथ किसी भी प्रकार के अन्याय अथवा अधिकारों के उल्लंघन के तथ्य सामने आते हैं तो कांग्रेस पार्टी न्याय सुनिश्चित कराने तथा छात्रों की आवाज को हर लोकतांत्रिक मंच पर प्रभावी ढंग से उठाने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। दौरे के दौरान जवाहर किशोर उर्फ रिंकू यादव, जयवर्धन सिंह, राहुल चौधरी, खालिद अंजुम, अजमेर करीम, विक्रम पासवान, करण कुमार यादव, मो. नेहाल सहित अन्य कांग्रेसजन उपस्थित रहे।