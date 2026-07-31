नवचयनित कांगेस जिला सचिव पवन शर्मा ने पद से दिया इस्तीफा
इटखोरी के कांग्रेस जिला सचिव पवन शर्मा ने इस्तीफा दिया है। उन्होंने बताया कि वह पार्टी के प्रति हमेशा वफादार रहे हैं लेकिन जिला सचिव पद पर उनकी नियुक्ति को हास्यपद मानते हैं। झारखंड कांग्रेस में कुछ वरिष्ठ नेताओं को अपमानित करने का आरोप भी लगाया।
इटखोरी, प्रतिनिधि। कांग्रेस पार्टी के नवचयनित जिला सचिव वरिष्ठ नेता पवन शर्मा ने अपने पद से दिया इस्तीफा दिया है। उन्होंने हिंदुस्तान संवाददाता से जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि वह कांग्रेस के शुरू से वफादार सिपाही रहे हैं और पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचाने के लिए भी काफी कोशिशें करते रहे। इसके पूर्व कांग्रेस के प्रदेश स्तर के पद पर बिराजमान भी रहे है हमेशा केंद्र व राज्य के स्तर के नेता रहे लेकिन जिला सचिव पद मुझे मिलना यह हास्यपद है। झारखंड कांग्रेस में अंदर ही अंदर कुछ सीनियर नेताओं को अपमानित करने का खेल चला है।
इस कारण क्षुब्ध होकर इस्तीफा दिया हूँ।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें