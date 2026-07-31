पंजाब कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं : बघेल

बोले- मीडिया और कुछ लोग इसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रहे फतेहगढ़ साहिब, एजेंसी। कांग्रेस के पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल ने पार्टी की प्रदेश इकाई में किसी तरह की गुटबाजी को पूरी तरह से खारिज किया है। शुक्रवार को उन्होंने कहा कि मीडिया और कुछ लोग इस मुद्दे को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रहे हैं, जबकि पार्टी के सभी नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में मिलकर काम कर रहे हैं।पत्रकारों से बात करते हुए बघेल ने कहा कि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी समेत प्रदेश कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर अपनी रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व को सौंप दी है। उन्होंने कहा कि चन्नी की कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ हुई बैठक से भी यह स्पष्ट हो गया है कि राज्य का पूरा नेतृत्व एकजुट रहेगा।