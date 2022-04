'अनुशासनहीन' नेताओं के खिलाफ कांग्रेस सख्त, बुलाई बैठक; सुनील जाखड़ और केवी थॉमस पर चर्चा संभव

हाल ही में थॉमस ने पार्टी के फैसले के खिलाफ जाकर कन्नूर में आयोजित सीपीआई-एम के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसके लेकर केरल कांग्रेस के अध्यक्ष के सुधाकरण ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा था।

लाइव हिंदु्स्तान,नई दिल्ली Nisarg Dixit Mon, 11 Apr 2022 08:12 AM

