कांग्रेस ने पांचवें मंगलवार किया हनुमान चालीसा का पाठ
वाराणसी में, कांग्रेस ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की मांग की। महासभा ने हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया। कांग्रेस नेता बीएम संदीप ने कहा कि पवित्र स्थल के चढ़ावे को लेकर पारदर्शी जांच आवश्यक है। कार्यक्रम में कई पार्टी सदस्य उपस्थित रहे।
वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर पांचवें मंगलवार को भी महानगर कांग्रेस ने हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया। चेतगंज स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में स्थानीय लोगों और कांग्रेस नेताओं के साथ राष्ट्रीय सचिव बीएम संदीप भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संयोजन डॉ. मनोज कुमार सिंह और डॉ. राजेश गुप्ता ने किया। राष्ट्रीय सचिव बीएम संदीप ने कहा कि श्रीराम मंदिर करोड़ों देशवासियों की आस्था का केंद्र है। ऐसे पवित्र स्थल पर श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित चढ़ावे को लेकर यदि कोई अनियमितता या भ्रष्टाचार के आरोप सामने आते हैं तो उनकी निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच बेहद जरूरी है।
कांग्रेस की मांग किसी की आस्था के विरुद्ध नहीं है। कांग्रेस चाहती है कि राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े पूरे प्रकरण की सच्चाई देश के सामने आए। इस दौरान जिलाध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल, महानगर अध्यक्ष राघवेन्द्र चौबे, सतनाम सिंह, संतोष चौरसिया, सुनील श्रीवास्तव, नरसिंह दास, प्रमोद वर्मा, गोपाल चौबे, मनोज यादव, अनिल केशरी, सौरभ चौरसिया, पवन टंडन, चंद्रिका मौर्य आदि मौजूद रहे।
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