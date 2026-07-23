कांग्रेस का राजकीय प्राथमिक विद्यालय को अतिक्रमण बताकर तोड़ने का विरोध

देहरादून,वरिष्ठ संवाददाता। कांग्रेस ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय को अतिक्रमण बताकर की जा रही तोड़फोड़, बरातघर एवं शौचालय तथा अन्य स्थानों पर प्रस्तावित कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। इस संबंध में प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी डा. आशीष चौहान से मुलाकात कर एनजीटी के आदेश के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा।गुरुवार को पूर्व मंत्री एवं चकराता विधायक प्रीतम सिंह के नेतृत्व में पूर्व विधायक राजकुमार, पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा, विनोद प्रसाद भट्ट , अर्जुन पासी ओमप्रकाश ,राकेश सहित प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी डा. चौहान से मुलाकात की। पूर्व विधायक राजकुमार, लालचंद शर्मा ने कहा कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय को अवैध अतिक्रमण बताकर की जा रही तोड़फोड़ सही नहीं है।

कहा कि बारातघर एवं शौचालय तथा अन्य स्थानों पर प्रस्तावित कार्रवाई को रोका जाए। साथ ही स्थल का पुनः निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति का निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाए। कहा कि सत्यापन पूरा होने तक विद्यालय को न हटाया जाए। कहा कि विद्यालय के ध्वस्तीकरण से वर्तमान में यहां शिक्षा ग्रहण कर रहे 300 से अधिक बच्चों का भविष्य और उनकी शिक्षा प्रभावित होगी। अर्जुन पासी ने कहा कि यदि विद्यालय को तोड़ा जाता है, तो इन विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित होगी और उनके सामने शिक्षा जारी रखने का संकट खड़ा हो जाएगा। चकराता विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि बच्चों की शिक्षा से जुड़े संस्थानों पर बिना पूर्ण सत्यापन और वास्तविक स्थिति का आकलन किए कार्रवाई करना उचित नहीं है। उन्होंने प्रशासन से संवेदनशीलता के साथ निर्णय लेने और जनहित को सर्वोपरि रखने की बात कही। विनीत बंटू ने कहा कि कहा कि प्रशासन को एकतरफा कार्रवाई से बचना चाहिए।