नोटिस प्राप्त मतदाताओं की विधानसभावार एवं मतदान केन्द्रवार सूची उपलब्ध कराएं: कांग्रेस

फोटो....ओलंपियाड... -विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए महानगर कांग्रेस ने जिला

देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। महानगर कांग्रेस कमेटी ने एसआईआर के बाद नोटिस प्राप्त मतदाताओं की विधानसभावार एवं मतदान केन्द्रवार सूची उपलब्ध कराने और उत्तर देने की समय-सीमा बढ़ाने की मांग की। उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी को मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा है。

समाजवादी प्रवृत्तियाँ शनिवार को महानगर कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने महानगर अध्यक्ष डॉ. जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में जिला निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। डॉ. जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि एसआईआर के अंतर्गत प्रदेश के लगभग 19 लाख मतदाताओं को विभिन्न कारणों से नोटिस जारी किए गए हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं निष्पक्षता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि देहरादून में नोटिस प्राप्त सभी मतदाताओं की विधानसभावार एवं मतदान केन्द्रवार सूची सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाए, ताकि जनप्रतिनिधि एवं राजनीतिक दल संबंधित मतदाताओं तक समय पर जानकारी पहुंचा सकें और उन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान कर सकें।

मतदाताओं के अधिकार डॉ. गोगी ने कहा कि बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता हैं जिन्हें नोटिस मिलने के बाद उत्तर एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अत्यंत कम समय दिया जा रहा है। सीमित समय के कारण अनेक नागरिक अपने आवश्यक दस्तावेज एकत्रित नहीं कर पा रहे हैं। इससे उनके मताधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक पात्र नागरिक के मताधिकार की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और केवल समयाभाव के कारण किसी भी मतदाता को असुविधा या वंचित होने की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए।

कांग्रेस का विरोध ज्ञापन सौंपने के दौरान प्रदेश महामंत्री जगदीश धीमान, जितेन्द्र तनेजा, राजेश पुंडीर, अल्ताफ अहमद, सलमान, वीरेन्द्र पंवार, संजय उनियाल एवं मनीष गर्ग सहित कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

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एसआईआर में लाखों पात्र मतदाताओं के नाम गायब होना चुनाव आयोग की साजिश: धस्माना

देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता।

उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि प्रदेश में चल रही एसआईआर प्रक्रिया में लाखों पात्र मतदाताओं के नाम काटे जाना और लाखों पात्र मतदाताओं को आपत्ति के नोटिस जारी करना चुनाव आयोग और भाजपा की मिलीभगत से विरोधी दलों के मतदाताओं को वोट के अधिकार से वंचित करने की साजिश है। धस्माना ने द्रोणपुरी, पश्चिम पटेलनगर व श्रीदेवसुमन नगर वार्ड में आयोजित पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में कहा कि प्रदेश कांग्रेस ने चुनाव आयोग के खिलाफ संघर्ष की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। बहुत जल्द पार्टी चुनाव आयोग और प्रदेश सरकार के खिलाफ विशाल प्रदर्शन करेगी। बैठक में उपस्थित: प्रदेश कांग्रेस श्रम प्रकोष्ठ अध्यक्ष दिनेश कौशल, पार्षद संगीता गुप्ता, प्रमोद कुमार गुप्ता, सरदार जसविंदर सिंह मोथी, अल्ताफ हुसैन, गुरदीप सिंह रावत, सोनू काजी, महेंद्र गुप्ता, शराफत, राजेंद्र सिंह, सुशील डोभाल, सुल्तान आदि।