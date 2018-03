डाटा लीक मामलाः भाजपा के पलटवार के बाद कांग्रेस ने प्ले स्टोर से हटाया अपना ऐप

राहुल गांधी की ओर से नमो ऐप पर लगाए गए डाटा शेयरिंग के आरोपों का अब भाजपा ने जवाब दिया है। भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी की पार्टी की ऐप लोगों की अनुमति के बिना उनका डाटा सिंगापुर की फर्म के साथ शेयर कर रही है। भाजपा के इस पलटवार के बाद कांग्रेस ने प्ले स्टोर से अपना ऐप हटा दिया है।

मालवीय ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें उन्होंने साइट का डिस्क्लेमर शेयर करते हुए कांग्रेस पर लोगों का डाटा थर्ड पार्टी से शेयर करने के बात मानने को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आखिर कांग्रेस क्या छिपा रही है।

उधर डेटा लीक के आरोपों पर भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख को इस पर प्रतिक्रिया देनी ही चाहिए। फिलहाल वे सिर्फ पलटवार कर रहे हैं। इससे कौन सा उद्देश्य सिद्ध होगा? स्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और आधारहीन आरोपों पर तथ्यों के साथ जवाब देना चाहिए।

उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि राहुल गांधी ने अपने ट्विटर पेज पर लिखा #DeleteNaMoApp । इसके बाद कांग्रेस ने एप स्टोर से अपना ही एप हटा दिया। उन्होंने पुछा कि आखिर कांग्रेस क्या छिपा रही है।

मालवीय ने अपने ट्वीट में लिखा है, 'Hi! मेरा नाम राहुल गांधी है. मैं देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष हूं। जब आप हमारे आधिकारिक ऐप को साइन अप करेंगे तो हम आप से जुड़ा पूरा डाटा सिंगापुर के दोस्तों को दे देंगे।'

एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस को इस बात के लिए पूरे अंक जिसमें उसने पहले से कहा है कि वो यूजर की अनुमति के बिना उसकी जानकारी किसी को भी दे सकती है चाहे वो अनजाने वेंजर्स हों या वॉलेंटियर्स।

मालवीय ने एक अन्य ट्वीट में आरोप लगाया है कि 'जब कांग्रेस कहती है कि वो आपका डाटा लाइक माइंडेड ग्रुप्स के साथ शेयर करेगी तो इसके प्रभाव गंभीर हो सकते हैं। इनमें माओवादियों के अलावा पत्थरबाज, भारत के टुकड़े गैंग, चीनी दूतावास के अलावा कैंब्रिंज एनालिटिका भी हो सकते हैं।'

बता दें कि इसके पहले रविवार को राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा था कि मेरा नाम नरेंद्र मोदी है। मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं। जब आप मेरे ऐप के लिए साइन अप करेंगे तो मैं आपका सारा डाटा अमेरिकी कंपनियों के दोस्तो को दूंगा।