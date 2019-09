कांग्रेस ने पंजाब में विधानसभा उपचुनाव के लिए चार उम्मीदवार घोषित किए

कांग्रेस ने पंजाब में विधानसभा की चार सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सोमवार को अपने उम्मीदवार घोषित किए। पार्टी महासचिव मुकुल वासनिक की ओर से जारी बयान के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इन उम्मीदवारों की सूची को स्वीकृति प्रदान की।

कांग्रेस ने फगवाड़ा से बलविंदर सिंह धालीवाल, मुकेरियां से इंदु बाला, डाखा से संदीप सिंह संधू और जलालाबाद से रविंदर आवला को उम्मीदवार बनाया है।

Congress party declares the names of four candidates for the upcoming assembly by-elections in Punjab. pic.twitter.com/yKKtIo1EtC