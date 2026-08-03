मतदाताओं की परेशानी को ध्यान में रखते हुए एसआईआर पर सुनवाई की जाए
कांग्रेस ने एसआईआर प्रक्रिया में विसंगतियों पर चिंता जताई है। विकासनगर विधानसभा में लगभग 41,000 मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं, जिसकी सुनवाई दूर स्थानों पर की जा रही थी। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने इस पर ज्ञापन दिया, जिसके बाद सुनवाई प्रक्रिया को मतदाताओं के बूथ में स्थानांतरित किया गया।
विकासनगर, संवाददाता। एसआईआर प्रक्रिया में कांग्रेस ने भारी विसंगतियों और आम लोगों को परेशान करने वाला बताया। सोमवार को तिलक भवन में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत सूक्ष्म कारणों से भी लोगों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। कांग्रेस के विकासनगर विधान सभा क्षेत्र प्रभारी एवं पीसीसी सदस्य संजय जैन ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत पूर्व में मतदाताओ को गणना फॉर्म प्रदान किए गए थे जिनको आवश्यक सूचना के पश्चात संबंधित प्राधिकारी को प्रस्तुत कर दिया गया था। इसके पश्चात गत 14 जुलाई 2026 को एक प्रारूप मतदाता सूची चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई।
इसी स्थिति में विकास नगर विधानसभा क्षेत्र में जहां लगभग 118,000 वोटर पंजीकृत थे , इनमें से लगभग 41,000 वोटर को नोटिस जारी कर दिए गए। कहा कि इन नोटिस की सुनवाई के लिए मतदाताओ के बूथ से कई किलोमीटर दूर स्थान नियत कर दिए गए। ऐसी स्थिति में विकासनगर विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विकास नगर को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। सोमवार दोपहर बाद उक्त ज्ञापन का संज्ञान लेते हुए सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपनी पूर्व आदेश को संशोधित करते होते हुए मतदाताओ के बूथों पर ही सुनवाई के आदेश जारी कर दिए गए। उन्होंने कहा कांग्रेस कमेटी अपेक्षा करती है कि प्रशासन एवं चुनाव आयोग के कर्मी मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उनको सुनवाई की समुचित अवसर प्रदान करेंगे और विभिन्न स्थानों पर हो रही परेशानियों का संज्ञान लेते स्वच्छ मतदाता सूची जारी करेंगे।
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