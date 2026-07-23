बहुत कम और बहुत देर से उठाया गया कदम: कांग्रेस
कांग्रेस ने प्रधानमंत्री द्वारा पेपर लीक में शामिल लोगों को सजा देने के लिए त्वरित अदालतों की स्थापना की घोषणा को असंतोषजनक बताया। महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि छात्रों को शिक्षा मंत्री की बर्खास्तगी, माफी और हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग है। सरकार पर परीक्षा लीक रोकने में विफलता का आरोप भी लगाया।
कांग्रेस ने पेपर लीक में शामिल लोगों को दंडित करने के लिए त्वरित अदालतें गठित करने की प्रधानमंत्री की घोषणा को बहुत कम और बहुत देर से उठाया गया कदम बताया। साथ ही कहा कि विद्यार्थी ऐसे आधे-अधूरे उपाय स्वीकार नहीं कर सकते। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने गुरुवार को कहा कि पेपर लीक रोकने में सरकार की विफलता, ऐसी घटनाएं होने पर उन्हें स्वीकार नहीं करने और उनकी निष्पक्ष जांच कराने में असमर्थता के लिए विद्यार्थी वास्तविक जवाबदेही चाहते हैं। रमेश ने एक पोस्ट में कहा कि मांगें स्पष्ट हैं- पहली, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त किया जाए। दूसरी, विद्यार्थियों से माफी मांगी जाए।
तीसरी, छात्रों पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
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