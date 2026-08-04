सिर्फ 16 फीसदी विधेयक समितियों को भेजे गए : कांग्रेस
कांग्रेस ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 2019 से 2024 के बीच केवल 16 प्रतिशत विधेयकों को संसद की स्थायी समितियों में भेजा गया, जबकि मनमोहन सिंह के समय यह आंकड़ा 71 प्रतिशत था। पार्टी ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक, 2026 को संबंधित समिति को भेजने की मांग की है।
नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में वर्ष 2019 से 2024 के बीच केवल 16 प्रतिशत विधेयकों को संसद की स्थायी समितियों के पास भेजा गया। पार्टी ने कहा कि मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए वर्ष 2009 से 2014 के दौरान 71 प्रतिशत विधेयकों को इन समितियों के पास भेजा गया था। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दलों ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक, 2026 को संबंधित संसदीय स्थायी समिति (वित्त) के पास भेजने की मांग की है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार इस मांग को स्वीकार करेगी।
रमेश ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार की कार्यप्रणाली यह रही है कि जब किसी संसदीय स्थायी समिति की अध्यक्षता विपक्ष के सांसद के पास होती है तो संबंधित विधेयक को उसके पास भेजने के बजाय भाजपा के सांसद की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेज दिया जाता है। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि जैव विविधता संरक्षण और वन संरक्षण से जुड़े विधेयकों के मामले में ऐसा दो बार किया गया।
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