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प्रदर्शनकारी छात्रों पर बर्बरता के लिए माफी मांगे केंद्र : कांग्रेस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंस्टाग्राम पर दिए भावुक संदेश के बाद केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई बर्बरता और पेपर लीक के लिए माफी मांगने की मांग की। जयराम रमेश ने भाजपा नेताओं पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि देश चाहता है कि भाजपा माफी मांगे।

प्रदर्शनकारी छात्रों पर बर्बरता के लिए माफी मांगे केंद्र : कांग्रेस

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुक्रवार देर रात इंस्टग्राम पर दिए गए भावुक संदेश के बाद कांग्रेस ने शनिवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा कि केंद्र सरकार को प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई बर्बरता और पेपर लीक के कारण उन्हें हुए मानसिक आघात के लिए माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि भाजपा के कई नेता अपने पूर्ववर्तियों और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ बेहद जहरीली बातें करते हैं। वह अक्सर उन्हें बदनाम करने के लिए झूठ फैलाते हैं। ना केवल अपने सार्वजनिक भाषणों में बल्कि संसद में भी। उन्होंने कहा कि पूरा देश चाहता है कि भाजपा नेता प्रदर्शनकारियों से माफी मांगे।

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