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कांग्रेस ने विधायक को दी नसीहत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अल्मोड़ा
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कांग्रेस के नेताओं ने विधायक महेश जीना के वायरल वीडियो पर नाखुशी जताई है। उन्होंने कहा कि वीडियो में प्रयुक्त भाषा एक जनप्रतिनिधि के पद के अनुरूप नहीं है। यदि वीडियो सही है, तो विधायक को सार्वजनिक रूप से स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। अन्य नेताओं ने भी इस वीडियो पर अपनी आपत्ति दर्ज की है।

कांग्रेस ने विधायक को दी नसीहत

गोविंद रावत, स्याल्दे। विधायक महेश जीना के वायरल वीडियो पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता दीपक भट्ट सहित अन्य ने कहा है कि वायरल वीडियो में जिस तरह की भाषा सुनाई दे रही है, वह एक जनप्रतिनिधि के पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है। यदि वीडियो सही है, तो विधायक को सार्वजनिक रूप से स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। दिगम्बर घौलाखण्डी, जितेन्द्र रजवार, भुवन मनराल, हर्षित मनचौडी, संतोष पाल, हंसा मिश्रा, मदन रावत, हीरा बल्लभ बलोदी, श्याम सिंह आदि ने भी वीडियो पर आपत्ति जताई है।

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