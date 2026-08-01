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चुनाव आयोग की नई मतदाता सूची प्रक्रिया पर उठाए सवाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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रामनगर में, कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने चुनाव आयोग के मतदाता सूची पुनरीक्षण पर सवाल उठाते हुए कहा कि एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद सूची का ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है। उन्होंने 40% मतदाताओं को परेशान करने के आरोप लगाए और प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग की।

चुनाव आयोग की नई मतदाता सूची प्रक्रिया पर उठाए सवाल
चुनाव आयोग की नई मतदाता सूची प्रक्रिया पर उठाए सवाल

रामनगर। कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष अनिल अग्रवाल ‘खुलासा’ ने चुनाव आयोग की मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सितम्बर 2025 से जारी एसआईआर प्रक्रिया के बावजूद आयोग अब तक मतदाता सूची का ड्राफ्ट तैयार नहीं कर पाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि नाम की मामूली वर्तनी और उम्र की लिपिकीय त्रुटियों के नाम पर करीब 40% मतदाताओं को नोटिस भेजकर परेशान किया जा रहा है। बीएलओ कर्मचारियों के मूल काम का नुकसान हो रहा है। उन्होंने आयोग से प्रक्रिया सरल कर नई सूची बनाने की मांग की।

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