असम में एनएसए कार्रवाई पर कांग्रेस का हमला
कांग्रेस ने असम में कार्यकर्ता प्रणव डोले की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत गिरफ्तारी पर भाजपा सरकार की आलोचना की है। पार्टी ने कहा कि यह असहमति की आवाज को दबाने का प्रयास है। डोले को ग्रामीणों के अधिकारों के समर्थन के लिए गिरफ्तार किया गया था। कांग्रेस का आरोप है कि यह प्रिवेंटिव डिटेंशन का दुरुपयोग है।
नई दिल्ली, एजेंसी। असम में प्रणव डोले को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत हिरासत में लिए जाने पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि एनएसए का इस्तेमाल भाजपा सरकारों द्वारा असहमति की आवाज दबाने के लिए किया जा रहा है। विपक्षी पार्टी ने कहा कि यह प्रिवेंटिव डिटेंशन कानूनों का खुला दुरुपयोग है और राज्य द्वारा अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर की गई कार्रवाई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि 30 जुलाई को असम सरकार ने जमीन के अधिकारों के लिए लड़ने वाले कार्यकर्ता डोले के खिलाफ एनएसए लगाया। यह कार्रवाई जिला अदालत द्वारा उन्हें जमानत दिए जाने के ठीक एक दिन बाद की गई।
उन्होंने कहा कि डोले को उन ग्रामीणों का समर्थन करने के लिए गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने काजीरंगा नेशनल पार्क के पास प्रस्तावित फाइव-स्टार रिसॉर्ट का विरोध किया था। कांग्रेस नेता ने कहा कि डोले के खिलाफ एनएसए के तहत हिरासत का आदेश अस्पष्ट और अटकलों पर आधारित आरोपों पर टिका है। इनमें यह आरोप भी शामिल है कि डोले संदिग्ध स्रोतों से विदेशी लेन-देन में शामिल थे। जयराम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसी ही कोशिशें देखी गई, जहां नोएडा में मजदूरों के खिलाफ एनएसए लागू किया गया था।
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