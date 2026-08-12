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जिला एवं शहर कांग्रेस अध्यक्ष पद के चयन को लेकर चला मंथन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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कांग्रेस के पर्यवेक्षक को फार्म देते कांग्रेस नेता शरद उपाध्याय नंदा, जिलाध्यक्ष विवेक उपाध्याय व अन्य जिला एवं शहर कांग्रेस अध्यक्ष के चयन को लेकर वर

जिला एवं शहर कांग्रेस अध्यक्ष पद के चयन को लेकर चला मंथन

हाथरस, संवाददाता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक ने मंगलवार को शिल्पा गेस्ट हाउस में जलाध्यक्ष व शहर कांग्रेस अध्यक्ष के चयन को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। इस दौरान संगठन की स्थिति पर विस्तृत चर्चा हुई। पार्टी के पर्यवेक्षक सीताराम लाम्बा ने जिले में संगठन को और अधिक मजबूत एवं सक्रिय बनाने, आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों व नए जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं शहर कांग्रेस अध्यक्ष के चयन को लेकर कांग्रेस नेताओं से राय जानी। जिला कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए विवेक उपाध्याय, शरद उपाध्याय नंदा, चंद गुप्त विक्रमादित्य ने आवेदन किया है। सीताराम लाम्बा ने सभी नेताओं एवं पदाधिकारियों से एक-एक कर व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर उनकी राय और सुझाव लिए।

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संगठन की जमीनी स्थिति, कार्यकर्ताओं की सक्रियता, बूथ स्तर तक संगठन की मजबूती तथा आगामी राजनीतिक चुनौतियों को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई। युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शंशाक पचौरी ने जिला अध्यक्ष पद के लिए शरद उपाध्याय नंदा के नाम का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि संगठन की कमान नये कार्यकर्ता को दी जाये। पुराने अध्यक्षों पर हाईकमान दांव न लगाये। इस दौरान पीसीसी पर्यवेक्षक एवं बुलंदशहर के पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष गांधी, कासगंज के पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष अदनान मियां, बुलंदशहर जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रज्ञा गौड़ आदि मौजूद रहे।

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