Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सत्यपाल मलिक की पुण्यतिथि पर बागपत जाएंगे मुरादाबाद कांग्रेस के कार्यकर्ता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
Follow us on Google News
share

महानगर कांग्रेस कमेटी की बैठक में स्वर्गीय सत्यपाल मलिक की पहली पुण्यतिथि पर कार्यक्रम की चर्चा हुई। कांग्रेस अध्यक्ष जुनैद इकराम ने बताया कि इसे 'किसान सम्मान दिवस' के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। हिसावदा में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें मलिक की राजनीति और किसान हितों पर चर्चा होगी।

सत्यपाल मलिक की पुण्यतिथि पर बागपत जाएंगे मुरादाबाद कांग्रेस के कार्यकर्ता

महानगर कांग्रेस कमेटी की मासिक बैठक सोमवार को पार्टी कार्यालय पर आयोजित की गई। बैठक में आगामी 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल एवं किसान नेता स्वर्गीय सत्यपाल मलिक की प्रथम पुण्यतिथि पर बागपत स्थित उनके पैतृक गांव हिसावदा में आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद महानगर कांग्रेस अध्यक्ष जुनैद इकराम ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि स्वर्गीय सत्यपाल मलिक भारतीय राजनीति के प्रमुख नेताओं में शामिल रहे। छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे मलिक ने बिहार, जम्मू-कश्मीर, गोवा और मेघालय जैसे महत्वपूर्ण राज्यों के राज्यपाल के रूप में सेवाएं दीं।

वह अपने बेबाक बयानों और किसान हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर हमेशा चर्चा में रहे। उन्होंने बताया कि कांग्रेस हाईकमान ने स्वर्गीय सत्यपाल मलिक की प्रथम पुण्यतिथि को ‘किसान सम्मान दिवस’ के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसके तहत बागपत जनपद के उनके पैतृक गांव हिसावदा में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Moradabad News Congress Moradabad Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।