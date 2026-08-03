सत्यपाल मलिक की पुण्यतिथि पर बागपत जाएंगे मुरादाबाद कांग्रेस के कार्यकर्ता
महानगर कांग्रेस कमेटी की बैठक में स्वर्गीय सत्यपाल मलिक की पहली पुण्यतिथि पर कार्यक्रम की चर्चा हुई। कांग्रेस अध्यक्ष जुनैद इकराम ने बताया कि इसे 'किसान सम्मान दिवस' के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। हिसावदा में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें मलिक की राजनीति और किसान हितों पर चर्चा होगी।
महानगर कांग्रेस कमेटी की मासिक बैठक सोमवार को पार्टी कार्यालय पर आयोजित की गई। बैठक में आगामी 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल एवं किसान नेता स्वर्गीय सत्यपाल मलिक की प्रथम पुण्यतिथि पर बागपत स्थित उनके पैतृक गांव हिसावदा में आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद महानगर कांग्रेस अध्यक्ष जुनैद इकराम ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि स्वर्गीय सत्यपाल मलिक भारतीय राजनीति के प्रमुख नेताओं में शामिल रहे। छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे मलिक ने बिहार, जम्मू-कश्मीर, गोवा और मेघालय जैसे महत्वपूर्ण राज्यों के राज्यपाल के रूप में सेवाएं दीं।
वह अपने बेबाक बयानों और किसान हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर हमेशा चर्चा में रहे। उन्होंने बताया कि कांग्रेस हाईकमान ने स्वर्गीय सत्यपाल मलिक की प्रथम पुण्यतिथि को ‘किसान सम्मान दिवस’ के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसके तहत बागपत जनपद के उनके पैतृक गांव हिसावदा में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
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