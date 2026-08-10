कांग्रेसियों ने लिया नफरत-हिंसा की राजनीति को हराने का संकल्प

जिला कांग्रेस कार्यालय पर भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ हिंसा-नफरत भारत छोड़ो दिवस के रूप में मनाई गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के छवि चित्र पर माल्यार्पण कर कांग्रेसियों ने नफरत हिंसा की राजनीति को निर्णायक रूप से हराने का संकल्प लिया। सेठबाड़ा स्थित कार्यालय पर कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष मुकेश धनगर ने स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों को याद किया। इस मौके पर भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, शोषण , शिक्षा परीक्षा व्यवस्था में हेरा फेरी एवं चढ़ावा चोरी के खिलाफ पार्टी ने राहुल गांधी के नेतृत्व में नफरत हिंसा की राजनीति को निर्णायक रूप से हराने का संकल्प लिया। मुख्य वक्ता एवं सांप्रदायिकता विरोधी समिति के जिला अध्यक्ष शिवदत्त चतुर्वेदी ने भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठ भूमिका और इतिहास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मौजूदा दौर में देश की आजादी और एकता को सम्प्रदायिक नफरत और हिंसा फैलाने में जुटे तत्वों के हमलों से खतरा बढ़ गया है।