Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कांग्रेसियों ने लिया नफरत-हिंसा की राजनीति को हराने का संकल्प

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
Follow us on Google News
share

भारत छोड़ो आंदोलन की 84 वीं वर्षगांठ पर याद किए शहीद -भारत छोड़ो आंदोलन की 84 वीं वर्षगांठ पर याद किए शहीद मथुरा, हिन्दुस्तान संवाद जिला कांग्रेस कार्

कांग्रेसियों ने लिया नफरत-हिंसा की राजनीति को हराने का संकल्प

जिला कांग्रेस कार्यालय पर भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ हिंसा-नफरत भारत छोड़ो दिवस के रूप में मनाई गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के छवि चित्र पर माल्यार्पण कर कांग्रेसियों ने नफरत हिंसा की राजनीति को निर्णायक रूप से हराने का संकल्प लिया। सेठबाड़ा स्थित कार्यालय पर कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष मुकेश धनगर ने स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों को याद किया। इस मौके पर भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, शोषण , शिक्षा परीक्षा व्यवस्था में हेरा फेरी एवं चढ़ावा चोरी के खिलाफ पार्टी ने राहुल गांधी के नेतृत्व में नफरत हिंसा की राजनीति को निर्णायक रूप से हराने का संकल्प लिया। मुख्य वक्ता एवं सांप्रदायिकता विरोधी समिति के जिला अध्यक्ष शिवदत्त चतुर्वेदी ने भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठ भूमिका और इतिहास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मौजूदा दौर में देश की आजादी और एकता को सम्प्रदायिक नफरत और हिंसा फैलाने में जुटे तत्वों के हमलों से खतरा बढ़ गया है।

ये भी पढ़ें:Saharanpur News: भारत छोड़ो आंदोलन के सेनानियों को कांग्रेस ने किया याद

पूर्व अध्यक्ष विक्रम बाल्मीकि, उमेश शर्मा, जिला उपाध्यक्ष आदित्य तिवारी एडवोकेट, अशोक सैनी, धर्मेंद्र सिंह प्रधान, अर्पित जादौन, गीता दिवाकर आदि ने 9 अगस्त के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए वर्तमान में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सक्रियता बढ़ाने पर जोर दिया।संचालन जिला महामंत्री वैद्य मनोज गौड़ ने किया। इस अवसर पर अमित दीक्षित, निशू यादव एडवोकेट, अनिल खरे सुशील गौतम, ललित शर्मा, भोले, मोनू कुरैशी, राजेश धनगर, सुरेश शर्मा आदि की उपस्थित थे।

ये भी पढ़ें:Ara News: अगस्त क्रांति दिवस पर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को किया गया नमन
ये भी पढ़ें:क्रांति दिवस पर शहीद स्मारक समिति की बैठक सम्पन्न
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Congress Mathura Latest News Crime News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।