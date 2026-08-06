दतिया जीत नई शुरुआत, 2028 में बनेगी कांग्रेस की सरकार: उमंग सिंघार

झांसी। मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार दतिया उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद झांसी पहुंचे। उन्होंने भाजपा और मुख्यमंत्री मोहन यादव पर जमकर निशाना साधा। सिंघार ने दावा किया कि दतिया की जीत मध्य प्रदेश में कांग्रेस की नई शुरुआत है और 2028 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर भाजपा को लगता है कि पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पार्टी के खिलाफ काम किया है तो उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने दावा किया कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी बदलाव देखने को मिलेगा। दतिया उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद झांसी पहुंचे मध्यप्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मीडिया से बातचीत में भाजपा पर तीखा हमला बोला।

उन्होंने कहा कि दतिया की जीत कांग्रेस के लिए नई शुरुआत है और वर्ष 2028 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उमंग सिंघार ने मुख्यमंत्री मोहन यादव पर तंज कसते हुए कहा कि दतिया उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने मुख्यमंत्री मोहन यादव की बंसी बजा दी। उन्होंने कहा कि चुनाव में कांग्रेस और भाजपा, दोनों दलों में भीतरघात हुआ, लेकिन कांग्रेस ने अपने स्तर पर कार्रवाई कर दी। अब यदि भाजपा को लगता है कि नरोत्तम मिश्रा ने पार्टी के खिलाफ काम किया है तो उसे भी कार्रवाई करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के उस बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा ने बंगाल की तर्ज पर दतिया चुनाव नहीं लड़ा, इसलिए परिणाम अलग रहे, उमंग सिंघार ने कहा कि यह अखिलेश यादव की व्यक्तिगत राय है। उन्होंने आगे कहा कि देश में बदलाव की लहर चल रही है। जिस तरह युवाओं ने जंतर-मंतर पर आंदोलन कर एक केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा कराया, उसी तरह उन्हें विश्वास है कि वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश में भी राजनीतिक बदलाव देखने को मिलेगा।