चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में विपक्ष

कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टियां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी मे हैं। एनसीपी नेता डीपी त्रिपाठी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग मसौदा प्रस्ताव पर कई पार्टियों ने हस्ताक्षर किए। इसमें एनसीपी, लेफ्ट, टीएमसी और कांग्रेस पार्टी शामिल है। बता दें कि जस्टिस मिश्रा ने 27 अगस्त, 2017 को पूर्व मुख्य न्यायाधीश जे एस खेहर के सेवानिवृत्ति के बाद भारत के 45वें मुख्य न्यायाधीश बने। उनका कार्यकाल 2 अक्टूबर, 2018 को समाप्त हो रहा है।

