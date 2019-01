राफेल पर राहुल गांधी की पीएम को वन टू वन डिबेट की चुनौती, बोले- मुझे दें 20 मिनट

कांग्रेस (Congress) अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने बुधवार को एक बार फिर से राफेल सौदे (Rafale Deal) को लेकर केन्द्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि उन्हें इस बारे में सच्चाई के साथ जवाब देना चाहिये । उन्होंने कहा कि वित्त अरूण जेटली ने जो बचाव किया वो 'खोखला था। राफेल डील की कीमत को लेकर उस पर सवाल उठाते हुए राहुल ने कहा कि वे इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री के साथ आमने-सामने बहस करना चाहते हैं।

पीएम के साथ वन-टू-वन डिबेट को तैयार

राहुल ने कहा कि पीएम ने इस डील पर कभी स्पष्टीकरण नहीं दी। अगर जेटली ने ये कहा कि लागत कम हुई तो फिर उन्होंने 126 से ज्यादा विमानों की खरीददारी क्यों नहीं की? राहुल ने कहा कि मैं पीए के साथ वन-टू-वन बहस के लिए तैयार हूं।

Rahul Gandhi: I would very much like to debate one on one on the #RafaleDeal with the Prime Minister pic.twitter.com/yJcezHzGSF