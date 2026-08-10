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सिर्फ युवाओं पर नहीं, मजदूरों पर भी लाठी चलाई : खरगे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने मनरेगा को खत्म कर गरीब मजदूरों से आर्थिक सुरक्षा छीनी है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने करोड़ों परिवारों से काम का अधिकार छीन लिया है और वीबी-जी राम जी योजना से 50 प्रतिशत मजदूरों का रोजगार खत्म हो गया है।

सिर्फ युवाओं पर नहीं, मजदूरों पर भी लाठी चलाई : खरगे

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोमवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने मनरेगा को खत्म कर उसके स्थान पर विकसित भारत जी राम जी योजना थोपकर गरीब मजदूरों की न्यूनतम आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा छीन ली है। खरगे ने एक्स पोस्ट में कहा, भाजपा ने केवल युवाओं पर ही नहीं, बल्कि देश के मेहनतकश मजदूरों पर भी लाठी चलाई है। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार ने मनरेगा को खत्म कर करोड़ों परिवारों से काम का अधिकार छीना है। वीबी-जी राम जी योजना के लागू होने से 50 प्रतिशत मजदूरों का रोजगार खत्म हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि राज्यों को मनरेगा के 17,144 करोड़ रुपये के बकाया कोष का भुगतान किया गया है या नहीं।

उन्होंने सूखाग्रस्त राज्यों को दी गई मदद पर भी सवाल उठाया और कहा कि खरीफ फसल की बुआई में 26.50 प्रतिशत की कमी आई है।

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