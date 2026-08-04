बिहार व मध्यप्रदेश में उपचुनाव परिणाम पर कांग्रेस ने मनाया जश्न, टॉफी बांटी और आतिशबाजी की
मध्यप्रदेश व बिहार में कांग्रेस की जीत होने पर जिले में जश्न मनाते कार्यकर्ता। शाहजहांपुर, संवाददाता। जिला कांग्रेस कमेटी ने राजीव भवन स्थित पार्टी का
शाहजहांपुर। जिला कांग्रेस कमेटी ने राजीव भवन स्थित पार्टी कार्यालय में दतिया (मध्य प्रदेश) उपचुनाव में कांग्रेस की जीत तथा बांकीपुर (बिहार) के भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की परंपरागत सीट पर बूथ स्तर तक हुई हार की खुशी में मेलोडी टॉफी वितरण कर एवं आतिशबाजी के साथ उत्साहपूर्ण समारोह का आयोजन किया। चुनाव परिणाम को लेकर जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को टॉफी खिलाई और आतिशबाजी कर खुशी जताई। जिलाध्यक्ष रजनीश गुप्ता 'मुन्ना' ने कहा कि दतिया की जीत जनता के विश्वास और कांग्रेस की जनहितैषी नीतियों की जीत है। उन्होंने दावा किया कि चुनाव परिणाम भाजपा के घटते जनाधार का संकेत हैं।
युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामजी अवस्थी ने कहा कि युवा परिवर्तन चाहते हैं और चुनाव परिणाम इसका प्रमाण हैं। अल्पसंख्यक कांग्रेस जिलाध्यक्ष सईद अंसारी ने कहा कि सभी वर्गों का समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है और पार्टी विकास एवं न्याय के एजेंडे पर आगे बढ़ेगी। कार्यक्रम में अनूप वर्मा, बिंदेश्वरी राज, फुरकान अहमद कुरैशी, गौरव त्रिपाठी, संजय सक्सेना, अनिल श्रीवास्तव, लक्ष्मीकांत मिश्रा, महेंद्र त्रिपाठी, परवेज अहमद सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
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