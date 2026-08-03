मध्यप्रदेश उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पर कांग्रेसियों ने की आतिशबाजी
कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई दी ... आलोक कुमार, संजय सम्राट व अन्य। बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। मध्यप्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस
बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। मध्यप्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की प्रचंड जीत और बांकीपुर उप चुनाव में भाजपा की करारी हार से उत्साहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जमकर जश्न मनाया। शहर के नगरपालिका चौक पर ढोल नगारों और पटाखों के साथ मिठाइयां बांटी। युवा कांग्रेस के नेता मोहित सिंह के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई दी और मतदाताओं का आभार व्यक्त किया।
भाजपा की हार का विश्लेषण
मोहित सिंह ने बताया कि दतिया और बांकीपुर में भाजपा की यह हार महज हार नहीं बल्कि भाजपा, संघ और सांप्रदायिक ताकतों के पतन की शुरुआत है। तमाम तिकड़मों के बाबजूद बांकीपुर जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अभेद्य सीट रही थी। जनता ने वहां भी उनका गुरूर तोड़ दिया। दतिया की जीत से कांग्रेस ने साबित कर दिया कि जनता इस तानाशाही सरकार को उखाड़ने का मन बना चुकी है। भाजपा नेताओं का घमंड आज जनता ने तोड़ दिया।
कांग्रेस का जश्न
कांग्रेस की लीगल सेल अध्यक्ष संजय सम्राट, अधिवक्ता आलोक कुमार, मुकेश प्रियदर्शी, कांग्रेस विचार मंच के जिलाध्यक्ष राम पदारथ, कुशमेश शांडिल्य, सावर कुमार, कुमार रत्नेश टुल्लू ने जीत को ऐतिहासिक बताया। कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में लोगों का भरोसा साबित हुआ है। तंत्र और सत्ता के दुरुपयोग से चुनाव जीतने बाली भाजपा को आज जनता ने नकार दिया है। मौके पर तपन झा, सचिन कुमार, विनीत कुमार, मो विट्टू, प्रभाकर सिंह, रूपक सिंह सिंघम सहित दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे。
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