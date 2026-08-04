जीत से उत्साहित कांग्रेसियों ने मनाया जश्न, बांटी मिठाई
उरई। संवाददाता एमपी के दतिया व बिहार में हुए उप चुनाव में जीत पर
उरई। संवाददाता एमपी के दतिया व बिहार में हुए उप चुनाव में जीत पर जिले में कांग्रेसी खुश है। मंगलवार को उन्होंने ढोल नगाड़ों संग मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। कांग्रेसियों ने कहा कि अब बदलाव की लहर शुरू हो चुकी है। बीजेपी के कारनामों को अब जनता पसंद नहीं कर रही है।कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविंद सेंगर, वरिष्ठ नेता राहुल राय, कमल दोहरे, अखिलेश चौधरी, राजीव मिश्रा, दुलीचंद्र विश्वकर्मा, हेमंत रिछारिया आदि कांग्रेसियों ने कोंच झांसी बाईपास पर जीत की खुशी जाहिर की। इस दौरान कांग्रेसियों ने राहगीरों के साथ दुकानदारों व एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की शुभकामनाएं दी।
वहीं,ढोल नगाड़ों की धुन पर कांग्रेसी झूम उठे। उन्होंने कहा कि प्रदेश, देश की जनता अब भाजपा की नीतियों को जान चुकी है। जिन जगहों पर उप चुनाव हुए, वहां की जनता ने इन्हें नकारते हुए पसंदीदा प्रत्याशी चुना।
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