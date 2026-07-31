भाजपा के पास युवाओं के मुद्दों पर जवाब होना चाहिए : सिन्हा
झारखंड कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासन काल में युवाओं को बेरोजगारी और पेपर लीक से नुकसान हुआ है। कांग्रेस ने भाजपा को आरोप लगाने से पहले केंद्र सरकार से सवाल पूछने की सलाह दी।
रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कहा कि भाजपा के दस वर्षों के शासनकाल में देश का युवा पेपर लीक, बेरोजगारी और भर्ती घोटालों से सबसे अधिक प्रभावित रहा है। ऐसे में छात्रों की हितैषी होने का भाजपा का दावा राजनीतिक दिखावा है। भाजपा नेताओं को कांग्रेस पर आरोप लगाने से पहले केंद्र सरकार से यह पूछना चाहिए कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार पेपर लीक क्यों हुए, हर वर्ष दो करोड़ रोजगार देने का वादा क्यों पूरा नहीं हुआ और लाखों सरकारी पद अब भी रिक्त क्यों हैं।
उन्होंने कहा कि संसद परिसर में मौन उपवास करने से युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा।
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