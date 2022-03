बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, राहुल गांधी ने संभाला मोर्चा

दिल्ली में विजय चौक पर कांग्रेस सांसदों के धरने का नेतृत्व करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 10 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम नौ बार बढ़े हैं और इससे आम आदमी सबसे ज्यादा प्रभावित है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली। Himanshu Jha Thu, 31 Mar 2022 10:56 AM

