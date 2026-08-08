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विपिन खोलिया बने कांग्रेस प्रदेश सचिव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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सितारगंज में, वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता विपिन खोलिया को प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी मिली है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी गोपालन ने इसकी घोषणा की। विपिन ने कहा कि वह पार्टी को मजबूत करेंगे और आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए कार्य करेंगे।

विपिन खोलिया बने कांग्रेस प्रदेश सचिव

सितारगंज। वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता विपिन खोलिया को कांग्रेस कमेटी में प्रदेश सचिव पद की जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी गोपालन ने सूची जारी की है। विपिन के प्रदेश सचिव बनने पर कांग्रेस के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने बधाई दी है। विपिन ने कहा कि वह पार्टी संगठन को मजबूत करने और आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भारी मतों से जिताकर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए कार्य करेंगे। कार्यकर्ताओं को एकजुट कर केंद्र व प्रदेश सरकार की जनविरोधी नीतियों को लेकर जनता तक जाएंगे।

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