रमेश पहलवान बने पिछड़ा वर्ग विभाग के महानगर अध्यक्ष
उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पिछड़ा वर्ग विभाग ने रमेश पहलवान को आगरा का महानगर अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस मनोनयन पर कांग्रेस नेताओं ने खुशी जताई है।
उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने आगरा निवासी रमेश पहलवान को कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग का महानगर अध्यक्ष मनोनीत किया है। उनके मनोनयन पर कांग्रेस नेता राम टंडन, मुन्नालाल वर्मा, गप्पी भाई, देवेंद्र चिल्लू, आशाराम प्रजापति, सुनील नौहवार, मनोज जैन आदि ने हर्ष व्यक्त किया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें