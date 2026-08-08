भगवती रिखाड़ी को प्रदेश सचिव बनाने में खुशी
कांग्रेस ने भिकियासैंण की पूर्व ब्लाक प्रमुख भगवती रिखाड़ी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव नियुक्त किया है। इस निर्णय पर ब्लाक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और अन्य नेताओं ने खुशी व्यक्त की और शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट किया।
सीएस सनवाल, भिकियासैंण। काग्रेंस ने पूर्व ब्लाक प्रमुख भिकियासैंण भगवती रिखाड़ी को पार्टी में अहम जिम्मेदारी दी है। उन्हें प्रदेश काग्रेस कमेटी मे सचिव पद पर मनोनीत किया है। इस पर ब्लाक काग्रेस कमेटी अध्यक्ष देवगिरी, नपं अध्यक्ष दीपक बिष्ट, नरेंद्र सिंह, महीपाल बिष्ट, नीमा कड़ाकोटी, राजेंद्र रावत, दीपक करगेती, जगदीश घुघत्याल, महीपाल बिष्ट, पूरन मावड़ी, चंदन सिंह आदि ने खुशी जताते हुए शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें