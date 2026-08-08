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भगवती रिखाड़ी को प्रदेश सचिव बनाने में खुशी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अल्मोड़ा
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कांग्रेस ने भिकियासैंण की पूर्व ब्लाक प्रमुख भगवती रिखाड़ी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव नियुक्त किया है। इस निर्णय पर ब्लाक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और अन्य नेताओं ने खुशी व्यक्त की और शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट किया।

भगवती रिखाड़ी को प्रदेश सचिव बनाने में खुशी

सीएस सनवाल, भिकियासैंण। काग्रेंस ने पूर्व ब्लाक प्रमुख भिकियासैंण भगवती रिखाड़ी को पार्टी में अहम जिम्मेदारी दी है। उन्हें प्रदेश काग्रेस कमेटी मे सचिव पद पर मनोनीत किया है। इस पर ब्लाक काग्रेस कमेटी अध्यक्ष देवगिरी, नपं अध्यक्ष दीपक बिष्ट, नरेंद्र सिंह, महीपाल बिष्ट, नीमा कड़ाकोटी, राजेंद्र रावत, दीपक करगेती, जगदीश घुघत्याल, महीपाल बिष्ट, पूरन मावड़ी, चंदन सिंह आदि ने खुशी जताते हुए शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया है।

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