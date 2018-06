कांग्रेस-जेडीएस के बीच कर्नाटक मंत्रालय पर बनी सहमति, 2019 में साथ लड़ेंगे चुनाव

कांग्रेस और जेडीएस ने शुक्रवार की इस बात की घोषणा की है कि वे 2019 का लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे। दोनों पार्टियों की तरफ से कर्नाटक की गठबंधन सरकार में मंत्रालय बंटवारे का भी आधिकारिक तौर पर ऐलान किया गया।



मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा- “हम (कांग्रेस-जेडीएस) मंत्रिमंडल विस्तार और उसके बंटवारे को लेकर निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। जेडीएस के पास वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी होगी। सभी चीजों का निपटारा कर लिया गया है।”



Congress-JDS alliance Government has mutually agreed to share ministerial portfolios in the following manner. pic.twitter.com/AThjcCmJi4