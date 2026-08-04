संसद की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं कांग्रेस व उसके सहयोगी दल - भाजपा------------------------------------सांसदों को नहीं मिल पा रहा है जनता के मुद्दे उठाने का मौका-------------------------नईदिल्ली।...

संसद की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं कांग्रेस व उसके सहयोगी दल - भाजपा----------------------------------- -सांसदों को नहीं मिल पा रहा है जनता के मुद्दे उठाने का मौका

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नईदिल्ली। विशेष संवाददाता

संसद में हंगामा संसद के मानसून सत्र में पहले ही दिन से हंगामा कर दोनों सदनों की कार्यवाही को बाधित कर रहे विपक्षी दलों पर भाजपा ने जमकर निशाना साधा है। भाजपा प्रवक्ता व सांसद संबित पात्रा ने कहा है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के उसके सहयोगी दल जानबूझकर संसद के मानसून सत्र में अवरोध पैदा कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के बर्ताव के कारण आवश्यक विधेयकों पर चर्चा अवरुद्ध हुई है और प्रश्नपत्र लीक तथा छात्रों के प्रदर्शन जैसे मुद्दों पर विपक्ष का दोहरा रवैया सामने आ गया है।

सांसदों के मुद्दे संबित पात्रा ने कहा है कि संसद के हर सत्र पर करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद, प्रश्नकाल और शून्यकाल में बार-बार रुकावट डाली जा रही है, जिससे सांसदों को अपने चुनाव क्षेत्र से जुड़े मुद्दे उठाने का मौका नहीं मिल पा रहा है। यह गंभीर चिंता की बात है। जब से सत्र शुरू हुआ है,संसद में प्रश्नकाल नहीं हुआ है। शून्यकाल के दौरान भी व्यवधान पैदा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शायद ही किसी विधेयक पर चर्चा हो रही है।

दोहरे मानक भाजपा प्रवक्ता ने प्रश्नपत्र लीक मामलों पर कांग्रेस पर दोहरे मानदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि पार्टी उन राज्यों में ऐसी घटनाओं पर चुप रहती है जहां वह सत्ता में है, जबकि दूसरी जगहों पर ऐसे ही मुद्दों पर राजनीति करती है। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में कथित गड़बड़ियों पर कहा कि छात्रों को पहले 25 दिन की भूख हड़ताल करनी चाहिए, जिसके बाद उन पर लाठीचार्ज होगा और उसके बाद ही वह इस्तीफा देने के बारे में सोचेंगे। राहुल गांधी इस पर चुप हैं।

राजनीतिक लाभ उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने झारखंड में 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों की अनदेखी की है। संसद के मकर द्वार पर जेपीएससी परीक्षा के मुद्दे पर कोई भी कांग्रेस सांसद तख्ती पकड़े हुए नहीं देखा गया। यह राजनीतिक फ़ायदों से प्रेरित सिर्फ चुनिंदा गुस्सा है। पात्रा ने अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी पर संसद परिसर के अंदर विपक्ष के हालिया विरोध प्रदर्शन की भी आलोचना की और आरोप लगाया कि इससे हिंदू संतों का अपमान हुआ और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। साधु के कपड़े पहने एक व्यक्ति को चोर बताना और विरोध के दौरान उसे घसीटना हिंदू समुदाय के बारे में गलत संदेश देता है।

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