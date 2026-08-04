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2013 से हर बरसात में लोग छतों पर शरण लेने को मजबूर: गोदियाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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2013 से हर बरसात में लोग छतों पर शरण लेने को मजबूर: गोदियाल श्रीनगर।

2013 से हर बरसात में लोग छतों पर शरण लेने को मजबूर: गोदियाल

श्रीनगर। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने श्रीनगर के लोअर भक्तियाना में जलभराव की समस्या को प्रशासन और एनआईटी प्रबंधन की लापरवाही का नतीजा बताते हुए कहा कि वर्ष 2013 से प्रभावित परिवार हर बरसात में चार से पांच फीट तक जलभराव झेल रहे हैं और छोटे बच्चों के साथ छतों पर शरण लेने को मजबूर हैं। मंगलवार को महानगर कांग्रेस कमेटी के धरना-प्रदर्शन में पहुंचे गोदियाल ने आरोप लगाया कि एनआईटी परिसर में तीन ओर करीब सात फीट ऊंचा भरान किए जाने से प्राकृतिक जल निकासी बाधित हो गई है। उन्होंने कहा कि शासन, प्रशासन, एनआईटी और सीपीडब्ल्यूडी एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, जबकि छह परिवार वर्षों से परेशानी झेल रहे हैं।

कांग्रेस ने क्षेत्र में तत्काल ड्रेनेज व्यवस्था दुरुस्त करने, क्षतिग्रस्त मकानों का मुआवजा देने और आवश्यकता पड़ने पर प्रभावित परिवारों का सुरक्षित पुनर्वास कराने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान एनआईटी के कुलसचिव डॉ. हरि मौल आजाद ने शीघ्र ड्रेनेज व्यवस्था विकसित कराने और पुनर्वास का प्रस्ताव उच्च अधिकारियों को भेजने का आश्वासन दिया।

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