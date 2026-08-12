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भाजपा पर छात्रों को उकसाने का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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गिरिडीह में, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष धनंजय सिंह ने भाजपा पर छात्र आंदोलन को उकसाने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि छात्रों की मांगे पूरी करने के लिए सरकार सकारात्मक बातचीत कर रही थी। वहीं, भाजपा ने छात्रों को भड़काने का कार्य किया, जिससे आंदोलन भटक सकता है। कांग्रेस ने छात्रों से अपील की है कि वे शांति बनाए रखें।

भाजपा पर छात्रों को उकसाने का आरोप

गिरिडीह, प्रतिनिधि। जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष धनंजय सिंह ने रांची में विधानसभा घेराव को लेकर आयोजित छात्र आंदोलन को उकसाने का आरोप भाजपा पर लगाया है। उन्होंने कहा कि छात्रों की मांगों को लेकर छात्र प्रतिनिधिमंडल और झारखंड सरकार के बीच मंत्रियों की मध्यस्थता में लगातार सकारात्मक बातचीत चल रही थी। सरकार ने अधिकांश मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाया और कई महत्वपूर्ण मांगें स्वीकार भी कीं। जेपीएससी परीक्षा रद्द करने का निर्णय भी छात्रों के हित को ध्यान में रखकर लिया गया। धनंजय सिंह ने आरोप लगाया कि इसी बीच भाजपा और उससे जुड़े संगठनों ने छात्रों को उकसाकर आंदोलन को भटकाने का प्रयास किया।

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उन्होंने कहा कि कांग्रेस और गठबंधन सरकार छात्रों के भविष्य को लेकर गंभीर है। छात्रों से अपील की कि वे किसी के बहकावे में न आएं और सरकार पर भरोसा रखें।

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