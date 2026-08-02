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चंदा चोरी मामले को आज सदन में उठाएगी कांग्रेस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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--दोषियों को सजा मिलने तक लड़ाई जारी रखने का किया ऐलान --भाजपा पर मामले को

चंदा चोरी मामले को आज सदन में उठाएगी कांग्रेस

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस ने रविवार को अयोध्या में राम मंदिर में चंदे की चोरी को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला। पार्टी ने कहा कि चंदा चोरी करने वाले सभी भाजपा से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि सोमवार को सदन में यह मामला फिर से उठाएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने दावा किया कि राम मंदिर में चोरी सिर्फ चंदे तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इसकी शुरुआत शिला पूजन के समय से ही हो गई थी। उन्होंने कहा कि मैं खुद अवध क्षेत्र से आता हूं और 1985 से 1990 के बीच यूपी सरकार में पर्यटन मंत्री के तौर पर काम किया है।

मैंने राम जन्मभूमि आंदोलन को बहुत करीब से देखा है। उन्होंने कहा कि जब राम मंदिर बनाने का आंदोलन चल रहा था, तो नारा था ‘राम लल्ला हम आएंगे; मंदिर वहीं बनाएंगे’। बाद में जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी, तो मैंने पूछा कि मंदिर कब बनेगा। उस समय जवाब मिला कि जब केंद्र में भी भाजपा सत्ता में आएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, तो मैंने वही सवाल दोहराया। उस दौरान भी जवाब मिला कि अभी बस इंतजार करें। सच तो यह है कि भाजपा कभी नहीं चाहती थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने। वह तो बस राम मंदिर के मुद्दे को जिंदा रखना चाहती थी।प्रमोद तिवारी ने कहा कि केंद्र सरकार चाहती है कि चंदा चोरी का मुद्दा समय के साथ खत्म हो जाए और इतिहास बन जाए, लेकिन यह करोड़ों भारतीयों की आस्था से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है, चोरी की गई धनराशि का हिसाब-किताब मिल गया है और लूट के पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। हम चढ़ावे और दान से जुड़े इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाएंगे। दोषियों को सजा मिलने तक लड़ाई जारी रखेंगे।

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