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छात्रों को भड़काने का प्रयास कर रही भाजपा : सोनाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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कांग्रेस के प्रवक्ता सोनाल शांति ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वे छात्रों के आंदोलनों को भड़का रहे हैं। आलोक दुबे ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद छात्र जवाब चाह रहे हैं। भाजपा पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप है, खासकर जेपीएससी में।

छात्रों को भड़काने का प्रयास कर रही भाजपा : सोनाल

रांची, हिन्दुस्तन ब्यूरो। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा कि भाजपा के लोग आज छात्रों के हिमायती बनकर उनके बीच घुसकर लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन कर रहे छात्रों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा को पहले अपने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के द्वितीय जेपीएससी घोटाले से कालीख पुते चेहरे को साफ करने की जरूरत है। झारखंड जेपीएससी में भ्रष्ट अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कर भ्रष्टाचार की शुरुआत करने वाले बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व वाली भाजपा के नेताओं को जेपीएससी में भ्रष्टाचार पर बोलने का कोई हक नहीं। भाजपा छात्रों को गुमराह करना बंद करे : दुबेप्रदेश कांग्रेस महासचिव आलोक दुबे ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब देशभर के छात्र और युवा प्रधानमंत्री व गृह मंत्री से भी जवाब मांग रहे हैं।

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भाजपा अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए झारखंड में छात्रों के आंदोलन का राजनीतिकरण कर रही है। अगर जेपीएससी की बात हो रही है, तो झारखंड के इतिहास का सबसे बड़ा काला अध्याय भाजपा शासनकाल में लिखा गया। भाजपा शासन के दौरान जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप प्रसाद, जो विद्यार्थी परिषद से भी जुड़े रहे थे, भ्रष्टाचार के मामलों में गिरफ्तार हुए।

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