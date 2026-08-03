छात्रों को भड़काने का प्रयास कर रही भाजपा : सोनाल

रांची, हिन्दुस्तन ब्यूरो। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा कि भाजपा के लोग आज छात्रों के हिमायती बनकर उनके बीच घुसकर लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन कर रहे छात्रों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा को पहले अपने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के द्वितीय जेपीएससी घोटाले से कालीख पुते चेहरे को साफ करने की जरूरत है। झारखंड जेपीएससी में भ्रष्ट अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कर भ्रष्टाचार की शुरुआत करने वाले बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व वाली भाजपा के नेताओं को जेपीएससी में भ्रष्टाचार पर बोलने का कोई हक नहीं। भाजपा छात्रों को गुमराह करना बंद करे : दुबेप्रदेश कांग्रेस महासचिव आलोक दुबे ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब देशभर के छात्र और युवा प्रधानमंत्री व गृह मंत्री से भी जवाब मांग रहे हैं।