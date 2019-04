भाजपा को हराने के लिए गठबंधन को तैयार, लेकिन कांग्रेस नहीं दिखा रही दिलचस्पी: AAP

लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर पिछले कई दिनों से चली आ रही बातचीत बुधवार को भी अपने अंजाम तक नहीं पहुंच सकी। आप के प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि हम गठबंधन के लिए तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई बात बनती नहीं दिख रही है। उन्होंने कहा, "भाजपा को हराने के लिए हम कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस इस ओर किसी तरह की कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। यह दुखद है कि हमारी इतनी कोशिशों के बाद भी कांग्रेस कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है।"

Sanjay Singh, AAP: In order to stop BJP we were ready for an alliance with Congress, but Congress is not in a mood for any coalition. It is a matter of sadness, that even after so many efforts, Congress is not ready for any kind of compromise. pic.twitter.com/UbaxqsbW6K